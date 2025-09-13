به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛ یوسف افشارنیا با بیان اینکه رویداد ملی ایران جان، اصفهان ایران که از امروز آغاز شده و تا ۲۸ شهریور ادامه دارد گفت: در این رویداد ملی با شعار اصفهان، سرزمین علم، ایمان و هنر تلاش می‌شود برای مخاطبان استانی، ملی، و جهانی به معرفی استان اصفهان در حوزه‌های گردشگری، انرژی خورشید و دانش بنیان‌ها پرداخته شود.

به گفته وی در طول این یک هفته بالغ بر ۳۷۰ تولید فاخر کوتاه در ساختار‌های مختلف در شبکه‌های مختلف ملی و فراملی پخش می‌شود.