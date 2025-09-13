به گزارش تارنمای خبری «خراسان دائری» دست‌کم ۱۲ سرباز ارتش پاکستان در یک حمله تروریستی در منطقه وزیرستان جنوبی کشته و چهار تن دیگر به شدت زخمی شدند.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از اسلام آباد، گروه تحریک طالبان پاکستانی (TTP) که از سوی نهاد‌های امنیتی با نام «فتنه خوارج» شناخته می‌شود مسئولیت این حمله را برعهده گرفته و مدعی شده است که جنگجویانش سلاح‌هایی را نیز به غنیمت برده‌اند.

تارنمای خبری «خراسان دائری» به نقل از مقام‌های محلی گزارش داد که یک کاروان نظامی ارتش پاکستان در «دره بدر» از توابع وزیرستان جنوبی هدف حمله قرار گرفت که بر اثر آن ۱۲ سرباز جان باختند و چهار نفر دیگر به‌شدت مجروح شدند.

به گفته منابع امنیتی این کمین مرگبارترین حمله علیه نیرو‌های نظامی در وزیرستان جنوبی از ماه دسامبر سال ۲۰۲۴ تاکنون به شمار می‌رود؛ در آن زمان نیز حمله مشابهی از سوی تحریک طالبان پاکستان باعث کشته شدن ۱۶ سرباز شد و به دنبال آن ارتش پاکستان حملات هوایی را در داخل خاک افغانستان انجام داد.

مقامات نظامی پاکستان هنوز واکنش رسمی به این حادثه و ادعا‌های مطرح‌شده از سوی تحریک طالبان نشان نداده‌اند.