روند فعالیت و وضعیت زیستمحیطی تصفیهخانه فاضلاب کشتارگاه طیور سلماس بررسی شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛ رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان سلماس به منظور بررسی روند فعالیت و وضعیت زیستمحیطی، از تصفیهخانه فاضلاب کشتارگاه طیور این شهرستان بازدید کرد.
فهیمه قمری اظهار داشت: این اداره با رویکرد نظارتی و بر اساس استانداردهای سازمان حفاظت محیط زیست کشور، بر عملکرد تصفیهخانههای فاضلاب شهرستان نظارت دارد و در صورت مشاهده تخلفات، تذکرات و اخطاریههای زیستمحیطی صادر خواهد شد.
وی افزود: عدم همخوانی و تناسب میان میزان فاضلاب ورودی و ظرفیت تصفیهخانهها از مهمترین مشکلات موجود در این بخش است.
تصفیهخانه فاضلاب کشتارگاه طیور با پیگیریهای جدی این اداره احداث و تکمیل شده و ظرف چند روز آینده به بهرهبرداری خواهد رسید.