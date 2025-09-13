به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛ رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان سلماس به منظور بررسی روند فعالیت و وضعیت زیست‌محیطی، از تصفیه‌خانه فاضلاب کشتارگاه طیور این شهرستان بازدید کرد.

فهیمه قمری اظهار داشت: این اداره با رویکرد نظارتی و بر اساس استاندارد‌های سازمان حفاظت محیط زیست کشور، بر عملکرد تصفیه‌خانه‌های فاضلاب شهرستان نظارت دارد و در صورت مشاهده تخلفات، تذکرات و اخطاریه‌های زیست‌محیطی صادر خواهد شد.

وی افزود: عدم همخوانی و تناسب میان میزان فاضلاب ورودی و ظرفیت تصفیه‌خانه‌ها از مهم‌ترین مشکلات موجود در این بخش است.

تصفیه‌خانه فاضلاب کشتارگاه طیور با پیگیری‌های جدی این اداره احداث و تکمیل شده و ظرف چند روز آینده به بهره‌برداری خواهد رسید.