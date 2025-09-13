پخش زنده
امروز: -
دومین دوره آموزشی بدو خدمت محیطبانی سال ۱۴۰۴، با حضور ۱۱۲ نفر از محیطبانان سراسر کشور، از ۲۲ شهریورماه به مدت ۸ روز در مرکز آموزش محیطزیست و تربیت محیطبان کرج آغاز شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، محمد مدادی، رئیس مرکز آموزش محیطزیست و تربیت محیطبان، در آیین افتتاحیه این دوره، از صدور بخشنامه جدید ریاست سازمان با هدف ارتقاء کمی و کیفی آموزشهای محیطبانی خبر داد.
وی با تأکید بر سه محور اصلی این بخشنامه، توضیح داد:آموزشهای اجباری شامل حمل سلاح و ضابطین قضایی.آموزشهای تکمیلی ویژه عملیات در طبیعت و آموزشهای فنی و تخصصی مرتبط با چالشها و نیازهای روز محیطبانان.
مدادی همچنین از انجام نیازسنجی جدید آموزشی برای انطباق آموزشها با مسائل جاری و چالشهای محیط زیستی خبر داد.
سردار رستگار، فرمانده یگان حفاظت سازمان حفاظت محیطزیست، در این مراسم بر اهمیت آموزش مستمر تأکید کرد و گفت:آموزش باید سرلوحه فعالیتهای محیطبانی باشد تا از بروز آسیبها و خسارات جلوگیری شود.
وی دو محور اساسی آموزش محیطبانان را عبارت دانست از:۱. پایبندی به باورهای دینی در حوزه کاری، ۲. ارتقاء دانش، تخصص و مهارتهای حرفهای.
سردار رستگار با اشاره به استمرار آموزشها در طول دوران خدمت، افزود: آموزشها با هدف تقویت تعقل و اصلاح فرد دنبال میشوند و بیش از ۳۰ آیه قرآن کریم بر اهمیت تدبر و تعقل تأکید دارد.
از دیگر نکات مهم برنامههای آموزشی محیطبانان، به سه موضوع کلیدی زیر اشاره شد:حل تعارض و برقراری ارتباط مؤثر با جوامع محلی.ارتقاء همکاری با نهادهای قضایی، قانونی و پلیس.افزایش مهارتهای علمی و فنی مرتبط با حیات وحش و مدیریت آتشسوزی و مقابله با سایر مخاطرات طبیعی.