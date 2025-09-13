پخش زنده
وزارت ورزش و سازمان تامین اجتماعی تفاهم نامهای را با هدف برطرف شدن دغدغههای بازنشستگی قهرمانان ورزشی، امضا کردند.
به گزارش خبرنگار گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، وزارت ورزش و جوانان با سازمان تامین اجتماعی تفاهمنامهای را امضا کردند تا دغدغه قهرمانان ورزشی پس از دوران بازنشستگی برطرف شود، که در این طرح قرار است پس از دوران ورزش قهرمانی، تامین اجتماعی هزینههای قهرمانان بیمه شده را پرداخت کند.
این طرح که با برنامه ریزی صندوق حمایت از قهرمانان و پیشکسوتان ورزشی آماده و تدوین شده است، شامل قهرمانان ورزشی بازیهای المپیک و پارالمپیک، بازیهای آسیایی و پاراآسیایی، قهرمانان جام جهانی و آسیایی، قهرمانان ناشنوا و نابینایان و کم بینایان میشود.
قرار است برای برطرف شدن دغدغه پوشش بیمهای قهرمان ورزشی، وزارت ورزش و جوانان ۲۳ درصد پرداختی به سازمان تامین اجتماعی داشته باشد، تا از این پس قهرمانانِ شامل این طرح که سنشان باید زیر ۵۰ سال باشد، دیگر دغدغه بازنشستگی پس از دوران قهرمانی نداشته باشند.
در این طرح، قهرمانان ورزشی پس از دوران حرفهای، از حق بیمه خود و براساس دستمزد مشخص شده، حقوق بازنشستگی خواهند گرفت.