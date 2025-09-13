پخش زنده
مدیرکل غله استان کهگیلویه و بویراحمد گفت: کیفیت نامطلوب نان در این استان به دلیل رعایت نکردن اصول پخت توسط برخی از نانوایی داران است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، علیزاده با اشاره به اینکه آردی که در اختیار نانوایی داران قرار میگیرد هیچ مشکلی ندارد و سهمیه نیز به اندازه کافی تأمین میشود، افزود: مشکل اصلی مربوط به رعایت نکردن اصول پخت نان در برخی واحدهاست.
وی افزود: اداره غله به طور مستمر بر روند توزیع آرد و عملکرد نانواییها نظارت دارد و در صورت مشاهده تخلف، با متخلفان برخورد قانونی خواهد شد.
این در حالی است که مردم از کیفیت نان در استان کهگیلویه و بویراحمد گلایه مند هستند.