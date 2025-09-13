پنجاه و هشتمین دوره فینال شطرنج آقایان کشور با تجلیل از نفرات برتر این دوره در ارومیه به پایان رسید.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛ مراسم اختتامیه و اهدای جوایز نفرات برتر پنجاه و هشتمین دوره فینال قهرمانی شطرنج آقایان کشور، با حضور رئیس فدراسیون شطرنج و مسئولان ورزش استان آذربایجان غربی در ارومیه برگزار شد.

در این مراسم استاد بزرگ شادی پریدر رئیس فدراسیون شطرنج، سجاد بیرامی مدیرکل اداره ورزش و جوانان استان آذربایجان‌غربی، حبیب‌الله قربانی معاون ورزشی اداره‌کل و سالار حسینی رئیس هیأت شطرنج استان و دیگر مسئولان حضور داشتند.

در پایان مسابقات، از نفرات برتر این دوره با اهدای جوایز و لوح یادبود تقدیر به‌عمل آمد.