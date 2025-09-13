به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از کابل، استانداری هرات امروز اعلام کرد: کار ساخت مرحله دوم قطعه چهارم خط آهن خواف- هرات (آخرین بخش خط آهن خواف- هرات) امروز آغاز شد که با تکمیل این طرح، خط آهن خواف- هرات که افغانستان را به شبکه ریلی ایران وصل می‌کند نیز تکمیل خواهد شد.

«نوراحمد اسلام جار» استاندار هرات گفت: خط آهن خواف- هرات، افغانستان را به ایران و کشور‌های منطقه وصل می‌کند.

وی افزود: امروز شاهد اجرای طرح‌های بزرگ اقتصادی، توسعه‌ای و زیربنایی در هرات هستیم که با اجرای آن هرات به سرعت به سوی توسعه و پیشرفت حرکت خواهد کرد.

فاز دوم قطعه چهارم خط آهن خواف- هرات به طول ۴۷ کیلومتر است که هزینه اجرای این طرح، ۵۳ میلیون دلار پیش بینی شده است.

طول سه قطعه نخست خط آهن خواف- هرات که برای انتقال کالا مورد استفاده قراردارد، ۲۲۵ کیلومتر است. با تکمیل خط آهن خواف- هرات، نرخ انتقال کالا‌های تجاری میان ایران و افغانستان کاهش می‌یابد که این موضوع سبب رشد تجارت و ترانزیت میان دو کشور خواهد شد.

با تکمیل زیر ساخت‌های خط آهن خواف- هرات، این خط آهن ظرفیت انتقال سالانه ۶ میلیون تن کالا و یک میلیون مسافر را خواهد داشت.