مدیرکل امور اساتید معارف دانشگاه آزاد اسلامی گفت: در هر نیمسال تحصیلی بیش از ۶ هزار کلاس انس با قرآن کریم در واحدهای این دانشگاه در سراسر کشور برگزار میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، حجت الاسلام والمسلمین معرفت مدیر کل اساتید معارف دانشگاه آزاد اسلامی گفت: هدف اصلی از برگزاری کلاسهای انس با قرآن کریم، ارتقای مهارتهای قرآنی و تقویت انس دانشجویان با کلام وحی است.
حجتالاسلام والمسلمین معرفت امروز شنبه در مراسم فراخوان استادان درس انس با قرآن کریم سال ۱۴۰۴ که به میزبانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر قدس برگزار شد افزود: درس انس با قرآن کریم یکی از برنامههای محوری دانشگاه آزاد اسلامی در همۀ مقاطع تحصیلی و واحدهای دانشگاهی سراسر کشور است.
وی ادامه داد: این ظرفیت ارزشمند میتواند زمینهساز انس حقیقی دانشجویان با قرآن کریم و راهگشای بسیاری از مسائل فردی و اجتماعی آنان باشد.
مدیرکل امور اساتید معارف نهاد دانشگاه آزاد اسلامی تصریح کرد: این دانشگاه اهتمام ویژهای دارد که هیچ دانشجویی بدون توانایی قرائت قرآن فارغالتحصیل نشود.
حجت الاسلام والمسلمین معرفت ادامه داد: بنابراین کارگاههای توانمندسازی استادان بهطور مستمر برگزار میشود و در هر نیمسال تحصیلی نیز فراخوان جذب استادان و قاریان قرآن منتشر خواهد شد.
وی همچنین در ادامه اضافه کرد: استادانی که در مصاحبههای حضوری موفق به کسب امتیاز لازم شوند بهعنوان هیئت علمی وابسته در درس انس با قرآن کریم مشغول فعالیت خواهند شد.