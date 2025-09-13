تاکید استاندار بر ساماندهی مدارس پرجمعیت در لرستان
استاندار لرستان گفت:۲۱۶ کلاس درس پرجمعیت با تراکم دانشآموزی بالای ۳۵ نفر تا شنبه ی آینده تعیین تکلیف شوند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان لرستان
؛استاندار لرستان با تأکید بر مردمی سازی و بهره گیری از ظرفیتهای مردمی در طرح نهضت توسعه عدالت در فضاهای آموزشی گفت:علاوه بر دستگاههای مجری طرح،باید از ظرفیت فرمانداران، بخشداران و دیگر دستگاهها برای مردمی سازی طرح نهضت توسعه عدالت آموزشی بهره برد.
سعید شاهرخی، با اشاره به ضرورت تعیینتکلیف ۲۱۶ کلاس پرجمعیت تا شنبه آینده گفت: عملیات ساخت مدارس جایگزین برای بخشی از ۷۰ مدرسه سنگی و نوسازی ۱۵ مدرسه تخریبی استان در حال اجراست.
استاندار به بهره برداری از ۱۷۰ مدرسه جایگزین کانکسی در استان اشاره کرد و گفت: از این تعداد ۱۶۳ مدرسه اول مهر و ۷ مدرسه دیگر هم تا ۱۵ مهرماه در ۱۷۰ روستا ایجاد میشود.
شاهرخی با اشاره به برچیده شدن ۷۰ مدارس سنگی در استان افزود:از این تعداد مدرسه ۵۲ مورد با مشارکت بسیج سازندگی، ۱۶ مورد بنیاد علوی و دو مدرسه هم خیرساز خواهد بود.
وی با اشاره در خصوص مدارس نیمه تمام در استان گفت: لرستان در این زمینه رتبه ۹ کشور را دارد و طرحهای استان در این زمینه با پیشرفت ۵۵ درصدی پیگیری می شود.
استاندار لرستان با اشاره طرح های مشارکتی بنیاد علوی افزود: با کمک این نهاد ۱۰۰ سرویس بهداشتی برای مدارس عشایری استان ساخته و رزمایش توزیع نوشت افزار برای دانش آموزان نیازمند هم تا پایان هفته انجام میشود.