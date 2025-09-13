

سعید شاهرخی، با اشاره به ضرورت تعیین‌تکلیف ۲۱۶ کلاس پرجمعیت تا شنبه آینده گفت: عملیات ساخت مدارس جایگزین برای بخشی از ۷۰ مدرسه سنگی و نوسازی ۱۵ مدرسه تخریبی استان در حال اجراست. به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان لرستان ؛استاندار لرستان با تأکید بر مردمی سازی و بهره گیری از ظرفیت‌های مردمی در طرح نهضت توسعه عدالت در فضاهای آموزشی گفت:علاوه بر دستگاه‌های مجری طرح،باید از ظرفیت فرمانداران، بخشداران و دیگر دستگاه‌ها برای مردمی سازی طرح نهضت توسعه عدالت آموزشی بهره برد.

استاندار به بهره برداری از ۱۷۰ مدرسه جایگزین کانکسی در استان اشاره کرد و گفت: از این تعداد ۱۶۳ مدرسه اول مهر و ۷ مدرسه دیگر هم تا ۱۵ مهرماه در ۱۷۰ روستا ایجاد می‌شود.





شاهرخی با اشاره به برچیده شدن ۷۰ مدارس سنگی در استان افزود: از این تعداد مدرسه ۵۲ مورد با مشارکت بسیج سازندگی، ۱۶ مورد بنیاد علوی و دو مدرسه هم خیرساز خواهد بود.

وی با اشاره در خصوص مدارس نیمه تمام در استان گفت: لرستان در این زمینه رتبه ۹ کشور را دارد و طرح‌های استان در این زمینه با پیشرفت ۵۵ درصدی پیگیری می شود.

استاندار لرستان با اشاره طرح های مشارکتی بنیاد علوی افزود: با کمک این نهاد ۱۰۰ سرویس بهداشتی برای مدارس عشایری استان ساخته و رزمایش توزیع نوشت افزار برای دانش آموزان نیازمند هم تا پایان هفته انجام می‌شود.