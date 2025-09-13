پخش زنده
امروز: -
دبیر ستاد توسعه علوم و فناوریهای شناختی با بیان اینکه حمایت از تولید تجهیزات داخلی و محصولات شرکتهای دانشبنیان در حوزه علومشناختی در اولویت ستاد توسعه علوم و فناوریهای شناختی است، گفت: با حمایت این ستاد، تحریک عمقی مغز برای درمان پارکینسون با حجم سرمایهگذاری ۸۲۰ میلیارد ریال درحال اجراست.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، عطاالله پورعباسی، دبیر ستاد توسعه علوم و فناوریهای شناختی گفت: طرح حمایت از توسعه فناوری حوزه تحریک عمقی مغز برای درمان پارکینسون از جمله فناوریهای راهبردی است که به کاهش وابستگیها و صرفهجویی ارزی منجر و سبب تقویت همکاریها و تعاملات با شرکتهای تخصصی و دانشبنیان در حوزههای علوم شناختی میشود.
وی افزود: تشویق و ترغیب پژوهشگران، محققان و متخصصان برای دستیابی به خودکفایی و بومیسازی تجهیزات و حمایت از تولید تجهیزات و فناورانه از سیاستهای ستاد توسعه علوم و فناوریهای شناختی است.
پورعباسی خاطرنشان کرد: در چارچوب این راهبرد، حمایت از تولید تجهیزات داخلی و محصولات شرکتهای دانشبنیان در حوزه علومشناختی در اولویت ستاد قرار دارد و با توجه به سیاستهای کلی ستاد درحال حاضر حمایت از توسعه بیش از ۴۰ محصول در حوزههای سلامت دیجیتال و توانبخشی، بازیها و ابزارهای شناختی، فناوریهای عصبی، هوش مصنوعی، پردازش دادههای شناختی و ابزارهای آموزشی و ... در دستور کار قرار دارد.
وی اضافه کرد: این حمایتها با جایگزینی محصولات داخلی از خروج ۲۰ میلیون دلار ارز از کشور جلوگیری کرده است.
دبیر ستاد توسعه علوم و فناوریهای شناختی همچنین تصریح کرد: حمایت از مراکز و شرکتهای فناور و دانشبنیان در چرخه اکوسیستم شناختی برای بومیسازی محصولات و تجاریسازی ابزارهای فناورانه تلاشی مستمر برای برخورداری محققان و متخصصان از چترهای حمایتی این ستاد در راستای کاهش وابستگیها و بومیسازی محصولات و تجهیزات حوزه شناختی است.