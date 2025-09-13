بررسی عملکرد ابزار‌های مبتنی بر طلا و نقره در بورس کالای ایران نشان می‌‎دهد در هفته گذشته بیش از یک تن کیلوگرم شمش نقره و ۴۰۷ کیلوگرم شمش طلا در بازار گواهی سپرده و آتی معامله شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، بررسی روند معاملات شمش نقره در بورس کالا نشان می‌دهد که در هفته منتهی به ۲۱ شهریور، ۸۵۱ هزار و ۸۶۸ گواهی سپرده معادل ۸۵۱.۹ کیلوگرم شمش نقره به ارزش ۱۱۶.۸ میلیارد تومان و ۱۴ هزار و ۹۳۱ قرارداد آتی معادل ۱۴۹.۳ کیلوگرم شمش نقره به ارزش ۲۴.۱ میلیارد تومان منعقد شد

همچنین در هفته گذشته ۴ میلیون و ۴۷ هزار و ۷۴۳ گواهی شمش طلا معادل ۴۰۴.۸ کیلوگرم طلا به ارزش ۴ هزار و ۷۲۱ میلیارد تومان و ۲ هزار و ۶۸۳ قرارداد آتی شمش طلا معادل ۲.۷ کیلوگرم به ارزش ۴۲.۶ میلیارد تومان داد وستد شد.

به این ترتیب در هفته گذشته در مجموع ۱۰۰۱.۲ کیلوگرم شمش نقره به ارزش بیش از ۱۴۰.۹ میلیارد تومان و ۴۰۷.۵ کیلوگرم شمش طلا به ارزش ۴، ۷۶۴ میلیارد تومان در بورس کالا منعقد شد.

گفتنی است هر گواهی سپرده شمش نقره معادل یک گرم با عیار معاملاتی ۹۹۹.۹ (قسمت در هزار) بوده و شمش‌های تولیدی داخلی و وارداتی متقاضیان مورد تایید بورس، قابل تحویل به انبار هستند. از سوی دیگر، دارایی پایه معاملات گواهی سپرده شمش طلا، شمش یک کیلوگرمی با عیار حداقل ۹۹۵ است و هر گواهی معادل ۱۰۰ سوت یا ۰.۱ گرم از شمش طلا است.

همچنین اندازه هر قرارداد آتی شمش نقره ۱۰ گواهی سپرده شمش نقره (معادل ۱۰ گرم نقره) بوده و هر قرارداد آتی شمش طلا معادل ۱۰ گواهی سپرده شمش طلا (معادل ۱ گرم طلا) است؛ حد نوسان قیمت روزانه حداکثر تا مثبت و منفی ۵ درصد با توجه به قیمت تسویه روزانه روز معاملاتی قبل است.