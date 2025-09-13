به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، مسئول برگزاری این مسابقات گفت: در این مسابقات ۳۲۱ بدمینتون باز نونهال از ۲۷ استان کشور حضور دارند.

رضوی افزود: این مسابقات به صورت تیمی و در دو بخش یک نفره و دو نفره، تا بیست و پنجم شهریور ماه در مشهد ادامه دارد.

وی تصریح کرد: تیم‌های حاضر در این مسابقات در هشت گروه چهار تیمی قرار گرفتند که از هر گروه دو تیم به مرحله بعدی راه پیدا می‌کنند.

به گفته رضوی، جایگاه رقابت کنندگان این مسابقات در رده بندی کشوری بازیکنان تأثیر گذار است.