پخش زنده
امروز: -
معاون هماهنگی امور اقتصادی و گردشگری استانداری یزد از همکاری همه جانبه بین دستگاهی و بخش خصوصی برای رفع موانع تولید و تجارت در استان یزد خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، محمدرضا علمدار یزدی در اولین نشست هماندیشی حوزه تجارت خارجی به میزبانی یزد گفت: استان یزد بهعنوان یکی از سه استان برتر کشور در شاخصهای اقتصادی معرفی شده و این دستاورد، حاصل تلاش جمعی همه دستگاهها و بخش خصوصی است.
وی با اشاره به نقش مؤثر دستگاههای نظارتی و قضایی در رفع موانع تولید بخش خصوصی در استان افزود: با همراهی دستگاههای نظارتی و قوه قضائیه، بسیاری از مشکلاتی که در رویههای موجود قابل حل نبودند، با صدور احکام ویژه برطرف شدهاند. بهعنوان مثال، اخیراً با پیگیریهای صورتگرفته، امکان آزادسازی ماشینآلات و ژنراتورها در گمرک استان فراهم شد.
معاون استاندار یزد، نقش بخش خصوصی در کشور را توانمند و تعیینکننده خواند و خاطرنشان ساخت: بخش خصوصی با وجود همه محدودیتها، با توانمندی خود توانسته در جهت رفع موانع تولید گام بردارد.
وی با اشاره به برگزاری منظم کارگروههای تسهیل و رفع موانع تولید، تصریح کرد: حضور نمایندگان دستگاههای نظارتی و دستگاه قضایی در این کارگروهها، امکان تصمیمگیریهای ویژه و مصوبات مؤثر را فراهم کرده است.
علمدار ادامه داد: بهرهگیری از فضای هماندیشی و شبکه ارتباطی شکلگرفته در این جلسات، فعالیتهای اقتصادی را در آینده با قوت بیشتری پیش میبرد.