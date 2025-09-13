به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، استاندار کهگیلویه وبویراحمد گفت برای تحقق سیاست‌های دولت در ارتباط مسئولان با مردم و بررسی مسائل و مشکلات آنها و ارائه تدابیر لازم امروز هم طبق روال هر هفته با ۱۵ نفر از مردم استان دیدار و مشکلات و درخواست‌های آنان را بررسی و پیگیری کردیم.

رحمانی با اشاره به اینکه مراجعه کنندگان از قبل در سامانه ثنا در دفتر بازرسی و ارزیابی عملکرد استانداری ثبت نام کرده بودند افزود: در دیدار امروز بیشترین مسائل و مشکلات مطرح شده موضوع اشتغال بود که این افراد به اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی با حق اولویت معرفی شدند.

وی اضافه کرد: برای حل مشکل اشتغال در بلند مدت طرح های بزرگ سرمایه گذاری متناسب با قابلیت های استان تعریف شد.

استاندار با اشاره به مشکلات مطرح شده دیگر در این جلسه گفت: برخی مراجعه کننده گان تحت پوشش نهادهای حمایتی بودند که با معرفی به این نهادها قرار شد حداکثر امکانات را به این افراد دهند.

رحمانی افزود برخی مشکلات در حوزه مسکن بود که با معرفی به راه و شهرسازی پرونده اخذ ودیعه مسکن برای آنها تشکیل تا مشکلات آنها برطرف شود.

وی اضافه کرد: امسال مشکلات حدود ۸۰۰ نفر از طریق سامانه سامد و ارتباط چهره به چهره پیگیری شد.