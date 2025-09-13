پخش زنده
«البراء»، کودک ۱۲ ساله فلسطینی است با وجود جنگ و بمباران در نوار غزه، موفق به حفظ کل قرآن شده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، این کودک فلسطینی با وجود انفجارهای پیاپی در غزه، غرش هواپیماهای جنگی و دستور تخلیه این منطقه که آرامش را از مردم غزه گرفته، حفظ کل قرآن را به پایان رسانده است.
پدر این کودک فلسطینی سال گذشته شهید شد و او دهها بار آواره شده و در جایی زندگی میکند که از ابتداییترین امکانات بیبهره است.
طبق آنچه عموی البراء در حساب رسمی خود در اینستاگرام اعلام کرده وی همچنین پسر عمویش «احمد» را که همسن او بود و در حفظ قرآن با او رقابت میکرد، از دست داده است.
البراء همانطور که قبل از شهادت پدرش به وی قول داده بود، توانست قرآن کریم را حفظ کند. وی سوره فاتحه را برای مادرش، «هبةالله» قرائت کرد که از شدت شادی و غرور برای فرزندش اشک میریخت.
انتشار ویدئویی از این کودک فلسطینی، پس از حفظ کل قرآن، با استقبال مخاطبان شبکههای اجتماعی مواجه شده است.
کاربران نوشتهاند: «ای مردم غزه، شما چقدر پاک هستید. شما الگویی برای امت هستید، البراء خداوند تو را موفق و حفظ کند».