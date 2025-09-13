پخش زنده
نخستین دوره مسابقات انتخابی شوتوکان کاراته دختران در شهرستان آباده برگزار شد تا نفرات برتر برای حضور در تیم منتخب شهرستان انتخاب شوند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، مسئول برگزاری مسابقات انتخابی شوتوکان کاراته دختران در شهرستان آباده، گفت: این رقابتها در ردههای سنی نونهالان، نوجوانان و جوانان و با حضور هفت باشگاه ورزشی آباده و شهرستانهای توابع برگزار شد.
شکوفه صمیمی افزود: هدف از این مسابقات، انتخاب نفرات برتر برای تیم منتخب شهرستان آباده و شرکت آنها در رقابتهای استانی و کشوری است.
وی تصریح کرد: حضور عنوانداران کشوری و استانی کاراته در این دوره، سطح فنی مسابقات را ارتقا داده و هیجان رقابتها را افزایش داده است.