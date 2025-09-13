وی در خصوص منوط کردن ارایه سایر خدمات بانکی به وجود کدپستی معتبر متعلق به متقاضی در سامانه املاک و اسکان نیز گفت: این مهم با اتصال مجزای هر یک از بانک‌ها به سامانه مذکور فراهم می‌گردد. برای این منظور بانک مرکزی پیگیری‌های لازم را از شبکه بانکی انجام داده به نحوی که در حال حاضر برای حدود ۲۵ بانک کشور امکان استعلام از سامانه املاک و اسکان فراهم شده است.

وی افزود: اعمال اقدامات نظارتی مربوط درخصوص بانک هایی که تاکنون به سامانه املاک و اسکان متصل نشده اند در دست اجرا است. البته برخی ایرادات فنی در این زمینه وجود دارد که با پیگیری بانک مرکزی در حال رفع است.

آذرگون تصریح کرد: پس از ایجاد امکان استعلام از سامانه مذکور برای همه بانک ها، شبکه بانکی به زودی و به صورت همزمان، در ارائه خدمات پایه خود نظیر افتتاح حساب، صدور یا تعویض کارت بانکی و اعطای تسهیلات کنترل‌های لازم را مبنی بر ثبت و اعتبار کدپستی متقاضی خدمت در سامانه املاک و اسکان اعمال خواهد کرد.

امکان ارایه خدمات پایه بدون استعلام از سامانه املاک سلب می شود

مدیر اداره نظارت بر مبارزه با پولشویی بانکی تصریح کرد: بانک مرکزی از طریق سازوکاری که در « سامانه نهاب » خود در نظر گرفته است، پس از تاریخ اجرا، امکان ارائه خدمات پایه به اشخاص، بدون استعلام از سامانه املاک و اسکان را از بانک ها سلب می کند.

وی در پایان خاطر نشان کرد: بنابراین این بانک نه تنها یکی از مهمترین خدمات شبکه بانکی به آحاد مردم که همان صدور دسته چک می باشد را از مدت‌ها پیش منوط به استعلام از سامانه املاک و اسکان کرده بلکه آمادگی لازم را برای منوط کردن سایر خدمات بانکی به استعلام از سامانه مذکور ایجاد کرده و کنترل‌های سامانه‌ ای برای اجرای دقیق مقررات ناظر بر استعلام از سامانه‌ املاک و اسکان را نیز در بانک مرکزی ایجاد کرده است. از این رو، فاصله زمانی چندانی با منوط کردن کل خدمات پایه بانکی به استعلام از سامانه املاک و اسکان وجود ندارد.