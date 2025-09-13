استاندار استان مرکزی: از ابتدای سال جاری برنامه‌ای ابلاغ شده که بر اساس آن عملکرد شهرستان‌ها و دستگاه‌های اجرایی مسئول در حوزه انرژی‌های خورشیدی به صورت کمی ارزیابی می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ زندیه وکیلی در نشست ستاد توسعه نیروگاه‌های خورشیدی گفت: سهمیه هر شهرستان در هر قسمت به صورت مشخص تعیین شده و امروز برنامه شش ماهه عملکرد این دستگاه ها با حضور فرمانداران و مسئولان دستگاه‌های اجرایی بررسی و ارزیابی شد.

او افزود: امسال برنامه‌ریزی برای تولید ۵۰۰ مگاوات انرژی خورشیدی انجام شده که تاکنون ۲۱۶ مگاوات معادل تقریبا ۵۰ درصد از هدف سالیانه، محقق شده است.

استاندار استان مرکزی ادامه داد: امیدواریم تا پایان سال بتوانیم به تحقق کامل ۵۰۰ مگاوات برنامه‌ریزی شده در سال اول برسیم.

زندیه وکیلی همچنین اشاره کرد: در بعضی شهرستان‌ها موانعی مثل معارضین محلی و مشکلات دیگر وجود دارد که این مسائل مورد بررسی قرار گرفته و مقرر شده نقاط ضعف رفع شود.

در این جلسه تفاهم نامه‌ای به امضاء رسید که بر اساس آن متقاضیان ساخت و ساز در صورت نصب صفحات خورشیدی روی پشت بام از تراکم و سطح اشغال بیشتری برخوردار خواهند شد.