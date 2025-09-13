به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، رقابت‌های تکواندو در بازی‌های آسیایی جوانان بحرین دوم تا چهارم آبان برگزار خواهد شد.

بر همین اساس، اتحادیه تکواندو آسیا دو داور بین المللی کشورمان را برای قضاوت در این مسابقات به بحرین دعوت کرد.

زهرا لشگری و فرزانه یوسفیان، دو داور بین‌المللی کشورمان هستند که با دعوت اتحادیه تکواندو آسیا برای قضاوت در بازی‌های آسیایی جوانان ۲۰۲۵ راهی بحرین خواهند شد.

پیش از این نیز فدراسیون جهانی از معصومه باقری و مرجان تیموری برای قضاوت در مسابقات جهانی چین دعوت کرده بود و دعوت این دو داور برجسته در رویداد مهم قاره‌ای بیانگر جایگاه بالای داوری تکواندو ایران در سطح آسیا و جهان است.