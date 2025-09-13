به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کردستان، در این جشنواره ۲ روزه دوازده گروه از شهر‌های سقز، بوکان، ارومیه، سردشت، بانه، مریوان، ایلام، اشنویه و مهاباد به اجرای برنامه پرداختند

در این جشنواره با رای هیات داوران در بخش اصالت هه لپه رکی گروه چالاک از بانه و مرگه ور از ارومیه، در بخش موسیقی گروه هه تاو از مهاباد و دیلان از ارومیه، در بخش لباس گروه کردستان بانه و ژیلمو سقز و در بخش سرچوپی گروه هه وار از سقز و گروه هه تاو از مهاباد، در بخش هماهنگی گروه گروه چالاک و کردستان بانه به عنوان نفرات و گروه‌های برتر مورد تجلیل و تقدیر قرار گرفتند.