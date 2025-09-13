به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، سرهنگ حمیدرضا مصطفایی، فرمانده انتظامی کازرون، گفت: ۲۴ فروردین‌ امسال مردی ۳۷ ساله در یکی از محله های شهرستان کازرون به قتل رسید و متهم بلافاصله از محل فرار کرد.

او افزود: ماموران پلیس کازرون با همکاری پلیس آگاهی استان فارس و با انجام اقدامات اطلاعاتی و فنی، مخفیگاه متهم را در شیراز شناسایی و او را دستگیر کردند. در بازرسی از مخفیگاه، دو قبضه سلاح کلت کمری و پنج تیر پران کشف شد.

سرهنگ مصطفایی ادامه داد: قاتل در بازجویی اولیه اختلافات شخصی با مقتول را علت قتل عنوان کرد. همچنین سه همدست متهم که در فراری دادن و پنهان کردن او همکاری داشتند نیز دستگیر شدند.

فرمانده انتظامی کازرون، تأکید کرد: پلیس برابر قانون با هنجارشکنان و مخلان نظم و امنیت قاطعانه برخورد خواهد کرد.