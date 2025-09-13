پخش زنده
پویش جشن عاطفهها در فارس با هدف حمایت تحصیلی از دانشآموزان نیازمند آغاز شد و بستههای نوشتافزار بین آنان توزیع میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، مرتضی موصلی، رئیس کمیته امداد امام خمینی فارس گفت: پویش جشن عاطفهها از امروز در نقاط مختلف استان آغاز شده است و تا پایان مهر ادامه دارد.
وی افزود: گام نخست این پویش با توزیع ۴۶ بسته نوشتافزار و کیف برداشته شد. جامعه هدف این بستهها شامل ۵۱ هزار دانشآموز مددجوی پوشش کمیته امداد و دیگر دانشآموزان نیازمند استان است.
موصلی ادامه داد: هر بسته آموزشی شامل دفتر، مداد، خودکار، جامدادی و پاککن است که با هزینه یک میلیون تومان تهیه شده است.
رئیس کمیته امداد فارس همچنین گفت: با همکاری خیران و دستگاههای مختلف تلاش میکنیم نیازهای تحصیلی، پوشاک، بهداشت و درمان و سرویس مدارس دانشآموزان نیازمند استان را تأمین کنیم.