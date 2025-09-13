به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، در پنجمین روز جام جهانی تیراندازی در نینگبو چین، هانیه رستمیان در تپانچه ۱۰ متر در خط آتش ایستاد. وی در پایان دور مقدماتی با ثبت امتیاز ۵۷۰ به کار خود پایان داد و بیست و دوم شد.

هدایت تیم تپانچه کشورمان را مریم سلطانی بر عهده دارد.

جام جهانی تیراندازی فردا با برگزاری مسابقات تفنگ ۵۰ متر آقایان و تفنگ ۱۰ متر بانوان به پایان می‌رسد.