به مناسبت هفته وقف، خبرنگاران در تور ویژهای از شرکت دانشبنیان سینافناوران ماندگار و دیگر مجموعههای فناورانه تحت حمایت سازمان اوقاف بازدید کردند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، این بازدید با هدف آشنایی با دستاوردهای فناورانه شرکتهای دانشبنیان تحت حمایت اوقاف انجام شد و فرصتی برای آشنایی با ظرفیتهای مغفولمانده وقف در عرصههای نوین، از جمله کشاورزی هوشمند، دامپروری صنعتی و صادرات فناوریمحور فراهم کرد.
در مرکز نوآوری، دانش بنیان سینافناوران ماندگار در ملارد حدود ۶۰ شرکت دانشبنیان در حوزههای مختلف از جمله کشاورزی، هوش مصنوعی، سلامت، شیلات و تجهیزات پزشکی فعالیت می کنند.
از جمله این شرکتها مجموعه گیتی هوشمند در حوزه هوش مصنوعی و شرکت زرین رویش ماندگار بود.
شهرام صارمی، مدیرعامل زرین رویش ماندگار، در گفتوگو با خبرنگاران از تولید سالانه ۱۳ هزار تن محصولات زراعی و باغی خبر داد و گفت: سالانه بالغ بر ۱۰۰ هزار نفر-روز اشتغال مستقیم و غیرمستقیم ایجاد میکنیم و در حوزه صادرات محصولات هستهدار نیز سالانه حدود ۳ هزار تن به کشورهای همسایه صادر میشود.
این شرکت در حوزه شیلات، باغات مازندران، گلستان و شیراز نیز فعالیتهایی را آغاز کرده و اهداف آن بر اساس معیارهای تخصصی و برنامهریزی دقیق تنظیم شده است. همچنین صادرات محصولات فرآوریشده مانند انجیر خشک نیز در دستور کار قرار دارد.
بازدید از شرکت سینافناوران ماندگار بزرگترین مرکز تولید جنین گاو در غرب آسیا
بخش دوم این تور رسانه ای به بازدید از شرکت سینافناوران ماندگار اختصاص داشت؛ شرکتی دانشبنیان و فعال در حوزه بیوتکنولوژی دامی و تولید جنین گاو که تحت حمایت سازمان اوقاف رشد چشمگیری داشته است.
محمدمهدی نادری، مدیرعامل این شرکت، با اشاره به دستاوردهای فناورانه این مجموعه گفت: ما بهترین نژادهای دام را شناسایی کردهایم و با استفاده از فناوری لقاح مصنوعی، از یک گوساله امکان تولید ۲۰ گوساله در سال فراهم شده است و اکنون بزرگترین مرکز تولید جنین گاوی در غرب آسیا هستیم.
نادری افزود: فرآیند استحصال تخمک از دام بهصورت هفتگی انجام می شود، پس از لقاح آزمایشگاهی، جنینها که تا روز هفتم یا هشتم در محیط آزمایشگاهی نگهداری، منجمد شده و در نهایت به رحم گاوهای گیرنده منتقل می شوند. این فناوری پیشرفته میتواند تحولی بزرگ در افزایش بهرهوری تولید گوشت و شیر کشور ایجاد کند.
وی ادامه داد: در حالی که در آمریکا سالانه بیش از یک میلیون جنین تولید میشود و با کاهش جمعیت دام، تولید گوشت و لبنیات افزایش یافته، در ایران نیز این ظرفیت بالقوه وجود دارد تا از طریق افزایش بهرهوری، حاشیه سود دامدار را تا ۳۰ درصد افزایش دهیم.
از صادرات به آفریقا تا رشد ۴۰ برابری ارزش مجموعه
سینافناوران در حال حاضر با دو کشور آفریقایی قرارداد صادرات جنین دارد و با کشورهای دیگری نیز در حال تبادل دانش و فناوری است. با حمایتهای سازمان اوقاف، ظرفیت دامداری این مجموعه از ۷۵ رأس به بیش از ۱۰۰۰ رأس افزایش یافته و ارزش آن از ۲۰ میلیارد به بیش از ۸۰۰ میلیارد تومان رسیده است.
سهامداران این مجموعه، جهاد دانشگاهی و سازمان اوقاف هستند و بخشی از درآمد شرکت به توسعه فعالیتها و بخشی دیگر به موقوفه اختصاص مییابد. جنینهای تولیدی این شرکت حدود ۱۰ میلیون تومان قیمتگذاری میشوند، در حالی که نمونه وارداتی آنها ۴۰۰ دلار هزینه دارد.
سید حسن حجتی، مدیر مجامع و شرکتهای دانش بنیان سازمان اوقاف نیز در این بازدید با تاکید بر نقش مهم وقف در توسعه فناوریهای نوین گفت: نهاد وقف از چند سال قبل، به ویژه پس از حضور آقای خاموشی در سازمان اوقاف، به طور جدی وارد حوزه حمایت از شرکتهای دانشبنیان شده است. تاکنون حدود ۴۰ شرکت دانشبنیان تحت حمایت سازمان اوقاف فعالیت میکنند که در زمینه تامین نیازهای روز جامعه و حل مشکلات اقتصادی و اجتماعی نقش موثری دارند.
حجتی افزود: مجموعه شرکتهایی که تحت حمایت سازمان هستند در حوزههای مختلفی فعالیت میکنند، از جمله درمان، دارو، بهداشت، تجهیزات پزشکی، الکترونیک و هوش مصنوعی. همچنین حوزه اقتصاد دریاپایه یکی از بخشهای مهمی است که با فعالیت شرکتهای دانشبنیان در استانهای بوشهر و هرمزگان دنبال میشود.
وی تصریح کرد: نگاه عمومی مردم به وقف غالباً سنتی و محدود به امور خیرخواهانه است، اما وقف در حال حاضر به عرصه علم و پژوهش نیز وارد شده است، به گونهای که ترویج دین به صورت مدرن و علمی پیگیری میشود. صندوق مهر ماندگار که سازمان اوقاف راهاندازی کرده ، نمونهای از استمرار این فرهنگ و تلاش برای حمایت از پژوهش و نوآوری است.
مدیر مجامع و شرکتهای دانش بنیان سازمان اوقاف اضافه کرد: نمایشگاهی که به زودی برگزار میشود، فرصتی خواهد بود تا اقدامات انجام شده این شرکتها بهخوبی معرفی و مردم و رسانهها با این ظرفیتهای بزرگ آشنا شوند.
محمود استاجی، مدیر امور بقاع متبرکه سازمان اوقاف و امور خیریه هم با تشریح اهداف برگزاری این تور گفت: در ایام هفته وقف، یکی از برنامههای مهم، تور بازدید از فعالیتهای سازمان اوقاف است. امروز نیز تور ویژه اصحاب رسانه را برگزار کردیم تا از نزدیک با طرح های فناورانه و دانشبنیان تحت حمایت وقف، آشنا شوند.
استاجی افزود: وقف نهاد و سنتی قدیمی است، اما در سالهای اخیر سازمان اوقاف نگاه خود را از اجارهداری صرف به سمت سرمایهگذاری هدفمند و حمایت از شرکتهای دانشبنیان تغییر داده است. این تغییر رویکرد باعث شده که وقف به حوزهای غنی و پویا تبدیل شود که ظرفیتهای بالقوه آن بیش از پیش شکوفا شده است.
وی تاکید کرد: با ورود سازمان اوقاف به حوزههایی مانند انرژی خورشیدی، صنعت کشاورزی، دامداری و تجهیزات پزشکی، شاهد حرکت بهروز و متناسب با نیازهای امروز جامعه هستیم. این اقدامات نمونه بارزی از تحقق منویات رهبر معظم انقلاب در زمینه خودکفایی و تولید داخلی است.
مدیر امور بقاع متبرکه سازمان اوقاف و امور خیریه افزود: از رسانههای جمعی، به ویژه صدا و سیما و خبرگزاریها، تقاضا داریم که این طرح ها را به دقت پوشش دهند و با انعکاس فعالیتهای وقف، زمینه اطلاعرسانی گسترده به مردم فراهم شود. امیدواریم این حرکتهای نوآورانه بتواند فرهنگ وقف را به نسلهای جدید منتقل کرده و از ظرفیتهای آن در توسعه کشور بهرهبرداری کنیم.