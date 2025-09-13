پخش زنده
امروز: -
سازمان وظیفه عمومی فراجا اعلام کرد: معافیت سه فرزند و بیشتر فقط تا پایان سال ۱۴۰۴ اجرا میشود و مشمولان واجد شرایط باید در فرصت در نظر گرفته شده برای ثبت درخواست خود اقدام کنند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما استان همدان، همه مشمولان غایب و غیرغایب وکارکنان وظیفه حین خدمت که دارای ۴ فرزند و بیشتر هستند، بدون شرط سنی و سایر مشمولان غایب و غیر غایب و سربازان وظیفه دارای ۳ فرزند به شرط داشتن حداقل ۴۰ سال تمام سن معاف میشوند.
مشمولان و خانوادههای آنان برای کسب اطلاعات بیشتر میتوانند از طریق پایگاه اطلاع رسانی سازمان به نشانی www.vazifeh.police.ir و یا کانال سازمان در پیام رسانهای داخلی (سروش، ایتا و روبیکا) به نشانی khabaresarbazi@ از آخرین اخبار مربوطه مطلع شوند.