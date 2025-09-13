پخش زنده
امروز: -
۱۵ روستای سلماس از اینترنت پرسرعت برخوردار میشوند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛ مدیر کل اطلاعات و فناوری ارتباطات آذربایجان غربی در سلماس اعلام کرد: در اجرای طرحهای دولت چهاردهم، تلاشهای فراوانی برای بهبود زیرساختهای ارتباطی در استان انجام شده است
قاسم جلیلی نژاد افزود: تا به امروز در ۱۲۶ روستا در سطح کشور اینترنت پرسرعت راهاندازی شده که سهم شهرستان سلماس ۸ روستا بوده است.
او گفت: علاوه بر این، ۱۵ روستای دیگر در شهرستان سلماس تا پایان سال جاری از خدمات اینترنت پرسرعت بهرهمند خواهند شد.
جلیلی نژاد همچنین افزود: این طرحها با اعتبار ۵۳ میلیارد تومان از محل اعتبارات دولتی وزارت ارتباطات اجرایی میشود و این اقدام در راستای تقویت دسترسی به اینترنت با کیفیت در روستاها و مناطق کمتر توسعهیافته اجرامیشود.
مدیرکل ارتباطات آذربایجان غربی همچنین به رتبه نخست سلماس در زمینه برخورداری از اینترنت پرسرعت اشاره کرده و گفت: در سال گذشته، ۳۰ روستا در سلماس به اینترنت پرسرعت متصل شدند و این شهرستان موفق شد رتبه اول را در این زمینه در استان به دست آورد.
وی در ادامه از راهاندازی یکی از چهار ایستگاه فضایی کشور در سلماس تا پایان سال جاری خبر داد و گفت: این ایستگاه فضایی به عنوان یکی از طرحهای مهم در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات در استان به شمار میرود و توسعه زیرساختهای ارتباطی را در منطقه به شدت تقویت خواهد کرد.
این اقدامات نشاندهنده عزم جدی مسئولان در راستای تسهیل دسترسی به خدمات ارتباطی و فناوری برای تمامی نقاط استان است.