

به گزارش به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان لرستان ؛مدیرکل امور اجتماعی استاندار لرستان گفت: تکمیل طرح های پیشران و اولویت دار فرهنگی و اجتماعی برنامه توسعه استان، نقش مهمی در تقویت سرمایه اجتماعی دارد.

ناهید پرویزپور با اشاره به برنامه راهبردی و عملیاتی توسعه استان افزود: سند راهبردی و عملیاتی توسعه استان با هدف بهبود معیشت مردم، تقویت سرمایه‌های اجتماعی و افزایش مشارکت‌های مردمی تهیه و تدوین شده است.





وی با بیان اینکه ۱۸ طرح از ۱۰۷ طرح پیشران و ۱۳۸ طرح از ۴۷۸ طرح اولویت دار و محرک توسعه استان، ماهیت فرهنگی و اجتماعی دارند ،گفت: تکمیل این طرح ها تاثیر قابل توجهی بر افزایش اعتماد عمومی، تقویت سرمایه‌های اجتماعی و ایجاد نشاط در جامعه دارد.

مدیرکل امور اجتماعی و فرهنگی استانداری لرستان گفت: بیشتر طرح های اجتماعی و فرهنگی برنامه راهبردی و عملیاتی توسعه استان شامل توسعه زیرساخت‌های آموزشی و توانمند سازی منابع انسانی، توسعه صنعت گردشگری و توریسم و توسعه فضا‌های ورزشی و هنری است که افتتاح آنها بخش مهمی از مطالبات و نیاز‌های مردم در این حوزه را برطرف خواهد کرد.

وی با اشاره به بررسی روند پیشرفت این طرح ها افزود: میزان پیشرفت و بهره برداری از این طرح ها در بازهی زمانی تعیین شده توسط گروه کاری فرهنگ و رسانه و با نظارت معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی رصد و ارزیابی می‌شود.