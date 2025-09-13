روزانه به طور میانگین سه هزار مهاجر غیرمجاز افغانستانی، از طریق گذرگاه رسمی دوغارون تایباد به کشورشان بازگردانده می‌شوند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی فرماندار تایباد در یازدهمین جلسه کمیته هماهنگی مرز دوغارون گفت: در اجرای طرح برخورد با اتباع غیرقانونی افغانستانی، این افراد شناسایی و بعد از انجام فرآیند‌های قانونی از مرز زمینی دوغارون، تحویل نماینده مقامات کشور همسایه می‌شوند.

مهدی رجبی با شاره به اینکه اتباع کشور‌های خارجی باید از طریق مبادی رسمی و قانونی وارد کشور شوند، اضافه کرد: طبق آمار ۹۰ درصد تبعه غیرمجاز افغانستانی داوطلبانه برای بازگشت به کشور خود راهی مرز دوغارون می‌شوند.

او ادامه داد: امسال خروج اتباع افغانستانی از طریق مرز دوغارون افزایش داشته است و ۹۴۰ هزار نفر مهاجر غیرمجاز افغان ساکن در ایران از ابتدای امسال تا ۱۸ شهریور از طریق دوغارون به کشورشان بازگشته‌اند.

رجبی گفت: مهاجران شناسایی شده غیرمجاز افغان در ۱۱ استان کشور، بعد از ساماندهی از دوغارون به افغانستان بازگشت داده می‌شوند.

وی دوغارون را نخستین مرز برای ورود و خروج اتباع افغانستانی خواند و گفت: هم اکنون روزانه بیش از دو هزار نفر مسافر ایرانی، افغانستانی و راننده، با مدارک قانونی از سمت این مرز شرقی وارد ایران و افغانستان می‌شوند.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی فرماندار تایباد اضافه کرد: همچنین روزانه ۲۰۰ دستگاه ناوگان حمل و نقل ایرانی از استان‌های مختلف کشور، کالا‌های اتباع غیرمجاز افغانستانی را به دوغارون انتقال می‌دهند.

رجبی ادامه داد: با تعامل، همکاری همه دستگاه‌های متولی و رایزنی‌های انجام شده با مقامات افغانستانی، همه رویه‌های گمرکی در کانون اقتصادی دوغارون، روال عادی خود را دارد.

وی گفت: به رغم بازگشت اتباع غیرمجاز افغانستانی و تردد ناوگان حمل و نقل کالا‌های آنها در دوغارون، روزانه تردد بیش از هزار دستگاه ناوگان حمل و نقل ایرانی و افغانستانی بین مرز دو کشور به ثبت رسیده است.

گمرک و پایانه مرزی دوغارون در جنوب شرقی مشهد و ۱۸ کیلومتری شهر تایباد از مهمترین مرز‌های رسمی جمهوری اسلامی ایران و افغانستان و همجوار با استان هرات این کشور است.

بیشترین حجم کار گمرک دوغارون، ترانزیت کالا از طریق بندرعباس است.

کالا‌های بازرگانان افغانستان، پاکستان و گاهی هند و دیگر کشور‌های همسایه افغانستان از طریق کشور‌های حوزه خلیج فارس به گمرکات بندرعباس و بندر لنگه منتقل و سپس از آنجا به گذرگاه رسمی دوغارون ترانزیت می‌شود.