به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما ، رقابت‌های انتخابی تیم ملی تکواندو دوم شهریور برگزار شد و ترکیب نهایی تیم ملی برای حضور در مسابقات قهرمانی جهان و بازی‌های کشور‌های اسلامی مشخص شد.

در تیم اعزامی به بازی‌های کشور‌های اسلامی تکلیف نماینده وزن ۸۷- کیلوگرم به دلیل آسیب دیدگی احمدی مشخص نشد. کادر فنی به این تکواندوکار دو هفته مهلت داد تا با رفع آسیب دیدگی در مسابقه انتخابی شرکت کند. این دیدار انتخابی برای معرفی نماینده کشورمان در این وزن به منظور حضور در بازی‌های کشور‌های اسلامی امروز (بیست و دوم شهریور) برگزار شد.

در این مسابقه که با نظارت مستقیم کادر فنی تیم ملی انجام شد، علی احمدی و علی نجفی دو مدعی اصلی این وزن برابر هم قرار گرفتند و در نهایت علی احمدی موفق شد با کسب پیروزی در این مبارزه سهمیه حضور در بازی‌های کشور‌های اسلامی را از آن خود کند. وی مدال طلای دوره قبل بازی‌های کشور‌های اسلامی را در کارنامه دارد.

با این نتیجه، علی احمدی به عنوان نماینده وزن ۸۷- کیلوگرم راهی بازی‌های کشور‌های اسلامی خواهد شد که آبان در عربستان سعودی برگزار می‌شود.

در کنار احمدی، تیم ملی ایران با ترکیب امیر محمدی نصیر احمدی، علی اصغر علی مرادیان، حامد اصغری، علی خوش روش و امیر رضا صادقیان نیز به بازی‌های کشور‌های اسلامی اعزام خواهد شد.