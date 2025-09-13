پخش زنده
امروز: -
محدوده حریم قانونی پارک ملی دریاچه ارومیه بررسی و وضعیت فعلی مناطق پیرامونی از نظر کاربریهای موجود و تهدیدهای احتمالی ارزیابی شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛ رئیس اداره پارک ملی دریاچه ارومیه از بازدید مشترک کارشناسان این اداره و اداره زیستگاهها و امور مناطق ادارهکل حفاظت محیط زیست آذربایجان غربی از حریم پارک ملی دریاچه ارومیه خبر داد.
بهزاد شیرپنجه گفت: در این بازدید، محدوده حریم قانونی پارک ملی دریاچه ارومیه مورد بررسی میدانی قرار گرفت و وضعیت فعلی مناطق پیرامونی از نظر کاربریهای موجود و تهدیدهای احتمالی ارزیابی شد.
وی افزود: هدف از این بازدید، شناسایی دقیق ظرفیتها و چالشهای موجود در حریم پارک ملی و برنامهریزی برای حفاظت بهتر از این سرمایه ارزشمند ملی است.
رئیس اداره پارک ملی دریاچه ارومیه تأکید کرد: صیانت از حریم قانونی پارک ملی دریاچه ارومیه نیازمند همکاری و همافزایی تمامی دستگاههای اجرایی و همچنین همراهی مردم محلی است.