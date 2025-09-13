به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزکرمان،با هدف زیبا سازی ،نوسازی و بهسازی مدارس کاروان نهضت بهسازی و شاداب سازی مدارس در مناطق کم برخوردار امروز در قالب طرح شهید عجمیان راهی مدارس شد

فرحبخش مدیرکل آموزش و پرورش استان گفت در این طرح در بیش از هزار مدرسه 15هزارتن کفی صندلی و پشتی 28تن رنگ 60چشمه سرویس بهداشتی و 20هزارمتر مربع ایزوگام توسط جهادگران دراین مناطق توزیع شده است.

این طرح حداقل بمدت سه سال است که بنام شهید جهادگر روح الله عجمیان در حال اجراست