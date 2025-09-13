استاندار بوشهر، ظهر امروز در نشست با مدیر و کارکنان اداره کل اوقاف و امور خیریه استان، ضمن تبریک هفته وقف، بر ضرورت زنده و پویا نگه داشتن سنت حسنه وقف در جامعه با توجه به ارتباط آن با مسائل فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی تاکید کرد.

وقف باید در جامعه زنده و پویا باشد

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز بوشهر، ارسلان زارع، استاندار بوشهر، در این نشست، از فعالیت‌های اقتصادی و تولیدی این اداره کل، به ویژه در حوزه اقتصاد دریامحور، تقدیر کرد و این اقدامات را در راستای سیاست‌های نظام و برنامه‌های توسعه‌ای ستود.

زارع، نهادینه‌سازی فرهنگی سنت وقف را امری ضروری دانست و تقویت اعتماد عمومی را بستری مهم برای تحقق این هدف عنوان کرد.

وی همچنین بر لزوم صیانت و نظارت مستمر بر موقوفات به منظور افزایش اعتماد واقفان تاکید نمود.

استاندار بوشهر با اشاره به تاکیدات رهبر معظم انقلاب بر اقتصاد مقاومتی، تولید و اشتغال، نام‌گذاری سال جاری با عنوان «سرمایه‌گذاری برای تولید» را فرصتی مغتنم شمرد و اقدامات اوقاف استان بوشهر در حوزه اقتصاد دریامحور را شایسته قدردانی دانست.