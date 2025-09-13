پخش زنده
جشنواره ی قرآن و عترت وزارت بهداشت با معرفی برترین ها در خرم آباد پایان یافت.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان لرستان ؛اختتامیه بیستونهمین جشنواره قرآن و عترت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در دانشگاه علوم پزشکی لرستان برگزار شد.
مردانی مسئول برگزلری این جشنواره گفت: در این رقابتها یکهزار و ۷۵ نفر شرکت کردند که ۲۴ نفر به مرحله دانشگاهی، ۳۲ نفر به مرحله مقدماتی و ۶ نفر از دانشگاه علوم پزشکی لرستان موفق به کسب عنوان برگزیده کشوری شدند.
با این موفقیت، دانشگاه علوم پزشکی لرستان در جمع دانشگاههای برتر کشور قرار گرفت.
در ادانه از برگزیدگان دانشگاهی، مقدماتی و کشوری تجلیل شد.