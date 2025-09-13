فردی که به روش کارت به کارت، از شهروندان کاشمری کلاهبرداری می‌کرد، شناسایی و دستگیر شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، فرمانده انتظامی کاشمر گفت: در پی اعلام یک مورد کلاهبرداری به روش کارت به کارت از یک شهروند در شهرستان کاشمر، پیگیری موضوع در دستور کار مأموران پلیس آگاهی قرار گرفت.

سرهنگ حسن مشهدی افزود: شاکی سالخورده اعلام کرده بود، برای انجام عملیات بانکی به یکی از دستگاه‌های خودپرداز، مراجعه و به دلیل ناآگاهی، از مرد جوانی که در محل دستگاه حضور داشت تقاضای کمک کرده است؛ اما بعداً متوجه می‌شود که مبلغ ۹۰ میلیون ریال از حسابش به حساب فرد دیگری منتقل شده است.

او ادامه داد: ماموران پلیس آگاهی با بررسی سرنخ‌های موجود و با کمک فیلم دوربین‌های مداربسته، متهم را شناسایی و پس از هماهنگی با مقام قضایی، وی را در یک اقدام غافلگیرانه، در حال پرسه زنی در محل یک دستگاه خودپرداز، دستگیر و به مقر انتظامی منتقل کردند.

سرهنگ مشهدی ادامه داد: متهم ۲۸ ساله که در ابتدا منکر بزه انتسابی بود، پس از مواجهه با مستندات پلیس، به ۱۰ مورد کلاهبرداری از شهروندان با همین ترفند اعتراف کرد.

فرمانده انتظامی شهرستان کاشمر با بیان اینکه متهم پس از تشکیل پرونده مقدماتی به دادسرا معرفی شد، تصریح کرد: شهروندان با اعلام موارد مشکوک به مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ می‌توانند پلیس را در این زمینه یاری کنند و همچنین شماره تلفن ۱۹۷ به صورت شبانه روزی آماده دریافت هرگونه پیشنهادات و انتقادات از عملکرد پلیس است.