سلیمی، نامزد انتخابات کمیسیون ورزشکاران فدراسیون جهانی تکواندو شد
آرین سلیمی، قهرمان تکواندو المپیک پاریس ۲۰۲۴ نامزد حضور در انتخابات کمیسیون ورزشکاران فدراسیون جهانی تکواندو شد.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما
، بیست و هفتمین دوره رقابتهای تکواندو قهرمانی جهان به میزبانی ووشی چین آبان برگزار خواهد شد. در حاشیه این رقابتها فدراسیون جهانی تکواندو انتخابات برخی کمیسیونهای خود از جمله ورزشکاران را برگزار خواهد کرد.
به همین منظور آرین سلیمی، قهرمان تکواندو المپیک پاریس ۲۰۲۴ به عنوان نامزد کمیسیون ورزشکاران فدراسیون جهانی از سوی کشورمان در این انتخابات حضور خواهد داشت.
اسامی سایر نامزدهای حاضر در کمیسیون ورزشکاران نیز توسط فدراسیون جهانی اعلام شده است. دو نماینده از ترکیه، بریتانیا، اوکراین، لبنان، یونان، مراکش، اسواتینی و مکزیک در کنار سلیمی به رقابت خواهند پرداخت.