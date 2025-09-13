به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، سرهنگ هادی جاویدی آزاد، فرمانده انتظامی سروستان، گفت: ماموران انتظامی هنگام کنترل جاده‌های اصلی شهرستان به یک وانت نیسان مشکوک و دستور توقف صادر کردند.

وی افزود: با هماهنگی قضایی و بازرسی خودرو، ۳۰۰ بسته نوشیدنی انرژی‌زا خارجی بدون مجوز کشف شد. ارزش این محموله بنا به نظر کارشناسان ۷ میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال برآورد شده است.

فرمانده انتظامی سروستان تأکید کرد: راننده پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به مراجع قضائی معرفی شد و اقدامات پلیس برای مقابله با قاچاق کالا و ارز ادامه دارد.