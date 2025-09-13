به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛ مدیرکل تعزیرات حکومتی آذربایجان غربی گفت: پرونده قاچاق ۲۴ راس دام زنده از نوع گوسفند به ارزش ۷۶۱ میلیون ریال در شعبه اول ویژه رسیدگی به قاچاق کالا و ارز تعزیرات حکومتی شهرستان بوکان رسیدگی شد.

حسین نجف زادهافزود:شعبه رسیدگی کننده با بررسی محتویات پرونده و ارائه نکردن اسناد و مدارک قانونی تخلف انتسابی را محرز و علاوه بر ضبط احشام کشف شده متخلف را به پرداخت یک میلیارد و ۵۲۱ میلیون ریال جریمه نقدی معادل ۲ برابر ارزش ریالی دام محکوم کرد.

به گفته وی عوامل انتظامی ایستگاه بازرسی شهید رجایی شهرستان بوکان احشام قاچاق را در بازرسی از یک دستگاه کامیونت کشف و پرونده آن را برای رسیدگی به تعزیرات حکومتی ارسال کردند.