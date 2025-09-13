يکي از علل افزايش حوادث رانندگي در شهريور، فشردگي برنامه هاي سفر و مسافرت هاي کوتاه و بلند مدت شهروندان به دليل نزديکي به بازگشايي مدارس است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزکرمان، رئيس پليس راهور استان گفت:در اين رابطه ماموران پليس راهور سراسر استان با اجراي طرح هاي ترافيکي و حضور مضاعف در محورهاي درون شهري، براي کاهش حوادث و سوانح تلاش و با هرگونه تخلف حادثه ساز برخورد خواهند کرد.

:سرهنگ "رضايي" تصريح کرد: در اين رابطه از عموم شهروندان مي خواهيم ضمن برنامه ريزي مناسب و مديريت زمان برگشت از مسافرت هاي دور و نزديک، همواره با سرعت مطمئنه و هوشياري کامل اقدام به رانندگي و از توقف هاي خطرساز در محدوده جاده و معابر درون شهري خودداري کنند.