رئیس فرهنگستان زبان و ادب فارسی گفت: زبان فارسی با سابقه تاریخی و ظرفیتهای غنی خود، فراتر از یک ابزار ارتباطی عمل میکند و بهعنوان یک رسانه کامل توانایی انتقال پیامهای فرهنگی، تمدنی و انقلابی را دارد.
غلامعلی حدادعادل، رئیس فرهنگستان زبان و ادب فارسی، درگفتگو با خبرنگار صداوسیما با تأکید بر جایگاه بیبدیل زبان فارسی در عرصه فرهنگ و ارتباطات، اظهار کرد: زبان فارسی بهتنهایی یک رسانه کامل است. در واقع، هر زبانی متناسب با غنا و تواناییهای خود میتواند نقشی رسانهای ایفا کند و زبان فارسی نیز با پشتوانه تاریخی و ادبی عمیق، این قابلیت را به بهترین شکل داراست.
وی افزود: فارسی یکی از زبانهای کهن و پرمایه جهان است که در طول قرنها، حامل پیامهای فرهنگی، تمدنی و معنوی بوده و توانسته است مفاهیم بلند انسانی و اخلاقی را در پهنهای وسیع از سرزمینها منتقل کند. همین ویژگیها سبب شده تا این زبان امروز نیز بتواند در قامت یک رسانه مستقل، پیامآور ارزشها و باورهای ملت ایران باشد.
حدادعادل ادامه داد: در دنیای معاصر که رسانهها نقش مهمی در شکلدهی افکار عمومی دارند، زبان فارسی این ظرفیت را دارد که در حوزه ادبیات و هنر و در عرصه سیاست، اندیشه و مقاومت نیز پیامرسان باشد. این زبان توانسته میراث غنی فرهنگی ایرانیان را حفظ کند و در عین حال ابزاری برای بیان آرمانهای انقلاب اسلامی باشد.
رئیس فرهنگستان زبان و ادب فارسی خاطرنشان کرد: آنچه زبان فارسی را از بسیاری زبانهای دیگر متمایز می کند، غنای معنوی و پشتوانه تمدنی آن است. همین ویژگی باعث میشود که این زبان نهفقط وسیلهای برای ارتباط روزمره، رسانهای مؤثر در انتقال هویت، فرهنگ و مقاومت ملت ایران باشد.
او در پایان تأکید کرد: زبان فارسی امروز وظیفه دارد همچون گذشته، رسانهای زنده و پویا باشد تا پیام عدالتخواهی، همبستگی و حقیقت را به جهانیان برساند و نقش خود را در عرصه فرهنگ جهانی ایفا کند.