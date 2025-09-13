به علت توسعه شبکه، گاز برخی از مناطق شهرستان کارون فردا قطع می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، روابط عمومی شرکت گاز استان اعلام کرد: به منظور توسعه شبکه گازرسانی جدید، جریان گاز کانتکس، از خیابان انفاق تا خیابان جعفری حدفاصل بلوار بهبهانی تا قلعه چنان در روز یکشنبه ۲۳ شهریورماه از ساعت ۷ صبح تا ۲۰ قطع خواهد شد.

در این اطلاعیه از مشترکان درخواست شده است در طول مدت یاد شده از دستکاری تجهیزات اندازه گیری (کنتور و رگولاتور) منازل و اماکن خودداری و شیر‌های مصرف داخلی را تا وصل مجدد گاز و تحویل آن توسط مامورین امداد گاز ۱۹۴ به حالت بسته نگه دارند.