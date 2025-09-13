معاون آموزش، پژوهش و برنامه ریزی اداره کل آموزش فنی و حرفه‌ای خراسان شمالی گفت: بیست و دومین دوره مسابقات ملی مهارت درمرحله استانی با شرکت ۹۳ نفر برگزارشد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی؛ سید احمد غلام زاده گفت: این مسابقات در ۲۴ رشته از جمله جوشکاری، صافکاری و نقاشی خودرو، الکترونیک، کابینت سازی، طراحی گرافیک و دکوراسیون داخلی برگزار می‌شود.

وی افزود: در این دوره ۱۷۵ نفر در مرحله شهرستانی شرکت کردند که از این تعداد ۹۳ نفر به مرحله استانی راه پیدا کردند.

این دوره از مسابقات در شهرستان‌های بجنورد، شیروان، جاجرم و سملقان برگزار می‌شود.