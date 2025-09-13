پخش زنده
امروز: -
فرمانده انتظامي انار گفت دو متهمی که با بلعیدن مواد مخدر قصد عبور از شهرستان انار را داشتند در دام پلیس گرفتار شدند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزکرمان، فرمانده انتظامي انار گفت: ماموران پليس مبارزه با موادمخدر، به دو مرد جوان که با يک دستگاه خودروي سواري در حال ورود به حوزه شهرستان بودند مشکوک و با هوشياري نسبت به حرکات مشکوک و وضعيت نامساعد متهمان، اين دو نفر را به يک مرکز درماني منتقل و پس از تصويربرداري پزشکي متوجه وجود توده هايي نامتعارف در معده آنان شدند.
سرهنگ "نيک نفس" افزود: در ادامه از معده اين دو متهم در مجموع ۲ کيلو و ۵۰۰ گرم ترياک کشف و متهمان که به اين روش هولناک قصد انتقال موادمخدر را داشتند به مرجع قضايي معرفي شدند.