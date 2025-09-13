به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزکرمان، فرمانده انتظامي انار گفت: ماموران پليس مبارزه با موادمخدر، به دو مرد جوان که با يک دستگاه خودروي سواري در حال ورود به حوزه شهرستان بودند مشکوک و با هوشياري نسبت به حرکات مشکوک و وضعيت نامساعد متهمان، اين دو نفر را به يک مرکز درماني منتقل و پس از تصويربرداري پزشکي متوجه وجود توده هايي نامتعارف در معده آنان شدند.

سرهنگ "نيک نفس" افزود: در ادامه از معده اين دو متهم در مجموع ۲ کيلو و ۵۰۰ گرم ترياک کشف و متهمان که به اين روش هولناک قصد انتقال موادمخدر را داشتند به مرجع قضايي معرفي شدند.