نخستین المپیاد ورزش های فناورانه دانشجویان دختر و پسر دانشگاهها و موسسات آموزشی کشور با رژه تیمهای شرکتکننده و روشن کردن مشعل این المپیاد آغاز شد.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، این المپیاد با حضور ۷۰۰ دانشجو با پذیرش تیمهای دانشجویی دختر و پسر از سراسر کشور در سه بخش رباتیک، دیجیتال و فیجیتال و نوآوری و فناوری در ورزش برگزار میشود.
در اولین المپیاد ورزشهای فناورانه ۱۰ تیم رباتیک، ۱۰۴ طرح نوآورانه و فناورانه در ورزش و ۳۶۱ دانشجو در بخش دیجیتال و فیجیتال به رقابت میپردازند.
آئین افتتاحیه اولین المپیاد ورزشهای فناورانه با حضور مسئولان دانشگاه، وزارت علوم، وزارت ورزش امروز شنبه (۲۲ شهریور) در مجموعه ورزشی دانشگاه صنعتی امیرکبیر برگزاری شد.
رشته های رقابتی تعریف شده برای این المپیاد عبارتند از بخش دیجیتال و فیجیتال شامل مینیفوتبال و فیفا، رباتیک شامل فوتبال سبکوزن، شبیهسازی دوبعدی فوتبال، خودروی خودران، شبیهسازی خودروی خودران و رباتهای انساننما، بخش نوآوری و فناوری شامل تحلیل بیومکانیکی و آسیبشناسی فعالیتهای ورزشی، طراحی اپلیکیشنهای ورزشی، طراحی صنعتی محصولات ورزشی، شبیهسازی الکترونیکی ابزارهای ارزیابی در ورزش، نوآوری و توسعه کسبوکار ورزشی.