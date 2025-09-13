طاهره مشایخ (نویسنده) در مصاحبه اختصاصی با خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، افزود: کتاب «سلفی با میرزا» با تلفیق تخیل و مطالعه تاریخی، زندگی مبارزاتی میرزا کوچک‌خان جنگلی را در قالب داستانی فانتزی برای نوجوانان روایت کرده است.

وی افزود: این تلاش دارد تا مفاهیم مقاومت، مردمی بودن و وطن‌دوستی را به زبان نسل امروز بازگو کند.

مشایخ گفت: کتاب، اثری داستانی است که با نگاهی نو به زندگی میرزا کوچک‌خان جنگلی، یکی از چهره‌های برجسته تاریخ معاصر ایران، می‌پردازد و با بهره‌گیری از عناصر فانتزی و تخیل، تلاش دارد نوجوانان را با مفاهیم عمیق تاریخی و انقلابی آشنا کند.

این نویسنده افزود: کتاب بخشی از زندگی مبارزاتی میرزا کوچک‌خان را به نمایش می‌گذارد و در واقع جنبه‌هایی از مردمی بودن و مبارزه‌طلبی او را در زمان حداقل ۱۰۵ تا ۱۱۰ سال قبل بازتاب می‌دهد..

وی با بیان این که رمان‌نویس باید برای ثبت تاریخ، آن را مطالعه کند، گفت: برای نگارش این اثر، کتاب‌های زیادی مورد مطالعه کردم، اما در نهایت با تخیل، بخش‌هایی از تاریخ را بازسازی کردم تا بتوانم آن را برای مخاطبان جذاب‌تر به نگارش دربیاورم..

طاهره مشایخ افزود: در این رمان، راوی داستان نوجوانی به نام «ارسلان» است که در زمان سفر می‌کند و با میرزا کوچک‌خان روبه‌رو می‌شود.

وی گفت: این زاویه‌دید، این امکان را فراهم کرد تا روایت را از دریچه ذهن نوجوان امروز بازسازی کند و چالش‌های تاریخی را با دغدغه‌های نسل جدید پیوند بزند..

کتاب «سلفی با میرزا» که در جوایز ادبی معتبر نامزد شده است، در چهارمین جایزه ادبی شهید اندرزگو به عنوان اثر برتر معرفی شد.