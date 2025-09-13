به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما ، دومین دوره مسابقات والیبال دختران زیر ۱۶ سال قهرمانی آسیا ۱۰ تا ۱۷ آبان به میزبانی امان اردن برگزار می شود.

اردوی آماده سازی قبلی این تیم از ۳۱ مرداد تا ۱۲ شهریور پیگیری شد و مرحله بعدی تمرینات از جمعه ۲۱ شهریور با ورود بازیکنان به خوابگاه آغاز شد.

۲۱ بازیکن دعوتی تمرینات خود را از امروز در کمپ تیم‌های ملی والیبال زنان (چمران) در مجموعه ورزشی آزادی تهران شروع کردند.

زهرا جعفری، نیایش علیدادی، آیناز بنی بوگری، ستایش نصر اصفهانی، عسل ولی پور، ترانه جامچی، هستی صفاریان، فاطمه همایون، ملینا غفرانی، مبینا شفقی، سیده غزل حسینی، آیسا مقدم راد، سما اسکندرلی، دیانا افزونی، نیایش غیبی، سارا افتخاری، ماریا محمدی، روژینا صمدی خواه، تبسم خشگوا، تارا شکی و مبینا سارلی بازیکنان حاضر در این اردو هستند.