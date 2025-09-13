پخش زنده
امروز: -
امید جهان، جمعه شب حین اجرای کنسرت در جشن خرمای بم دچار عارضه قلبی شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز بوشهر، امید جهان خواننده معروف شب گذشته در جشن خرما در بمدچار عارضه قلبی شد و ظهر امروز در بیمارستان پاستور این شهر درگذشت.
وی شب گذشته بعد از اجرای برنامه دچار عارضه قلبی در جشن خرماشد و در بیمارستان پاستور بم در بخش مراقبت های ویژه بستری شد اما متاسفانه ظهر امروز این خواننده عزیز کشورمان دارفانی را وداع گفت
به گفته کلانتری رئیس بیمارستان پاستور،این هنرمند در بدو ورود به بیمارستان احیا و در بخش مراقبتهای ویژه (آیسییو) بستری شد، اما وضعیت عمومی او بحرانی بود. او افزود: امروز ۲۲ شهریور دوبار عملیات احیا بر روی ایشان انجام شد که متأسفانه در احیای دوم بازگشتی صورت نگرفت و امید جهان دچار ایست قلبی و تنفسی شد و جان خود را از دست داد. ضریب هوشی او در این شرایط ۳ ثبت شده بود.
این سرنوشتی بود که محمود جهان، پدر امید جهان نیز به آن گرفتار شد. محمود جهان ۸ مرداد ۱۳۹۶ برای اجرای کنسرت به ماهشهر رفته بود و قرار بود ۱۰ مرداد به مناسبت ولادت حضرت علی بن موسیالرضا (ع) به صحنه برود، اما پیش از اجرای کنسرت بر اثر عارضه قلبی به بیمارستان منتقل شد. این خواننده موسیقی محلی در همان روز ۸ مرداد در بیمارستان صنایع پتروشیمی شهرستان بندر ماهشهر بر اثر عارضه قلبی درگذشت.
امید جهان متولد بهمن ۱۳۶۰ در شهرستان آبادان، خواننده موسیقی پاپ و محلی بود و از ۲۳ سالگی وارد حرفه موسیقی شد تا اینکه بعد از سال ها سبک جدید خود را پیدا کرد
امید جهان در یکی از پستهای اینستاگرامیاش بر سر مزار پدر چنین نوشته بود:
اگر خریدنی بود میخریدیم
برای مادر؛ کمی جوانی
برای پدر؛ عمر دوباره
و برای خودمان.
خندههای کودکی... قدر داشتهها رو بدونیم.
بیوگرافی امید جهان، خواننده مشهور پاپ
امید جهان با نام اصلی امید پولادی، در بهمن ۱۳۶۰ (فوریه ۱۹۸۲ میلادی) در آبادان، استان خوزستان، به دنیا آمد. او اصالت بوشهری دارد و در خانوادهای هنری و سنتی بزرگ شد. پدرش، محمود جهان، خواننده مشهور موسیقی بندری و محلی جنوب ایران بود که بیش از ۲۸ آلبوم مجاز منتشر کرد و کارمند بازنشسته شرکت نفت به شمار میرفت. محمود جهان در مرداد ۱۳۹۶ درگذشت و تأثیر عمیقی بر سبک موسیقی امید گذاشت.