به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، هاشمی در جلسه کمیته جذب اعتبارات ۱۴۰۳ با اشاره به موفقیت‌های استان در جذب منابع مالی، از دستگاه‌های اجرایی که توانسته‌اند ۱۰۰ درصد اعتبارات سال جاری را جذب کنند، قدردانی کرد.

وی افزود: تنها تعداد اندکی از دستگاه‌های اجرایی کمتر از ۹۵ درصد اعتبارات را جذب کرده‌اند که باید تا پایان سال مالی تمام تلاش خود را برای تحقق جذب ۱۰۰ درصدی به‌کار گیرند.

استاندار با بیان اینکه مجموع منابع مالی استانی برای سال جاری سه هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان بوده است، گفت: از این میزان هزار و ۶۶۱ میلیارد تومان تخصیص یافته و هزار و ۴۰۴ میلیارد تومان آن به صورت نقدی جذب شده است.

هاشمی همچنین از عملکرد مطلوب استان در جذب اعتبارات ملی خبر داد و افزود: در این بخش شاهد رشد بیش از ۱۰۰ درصدی بوده‌ایم؛ به‌طوری‌که از بودجه مصوب پنج هزار و ۴۶۸ میلیارد تومانی، تاکنون چهار هزار و ۸۳۸ میلیارد تومان تخصیص و چهار هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان جذب شده است.

وی این موفقیت‌ها را نتیجه تلاش‌های مستمر، پیگیری‌ها و رفت‌وآمدهای مداوم به تهران و وزارتخانه‌ها دانست و ابراز امیدواری کرد این روند در سال مالی آینده نیز ادامه یابد.

استاندار افزود: نکته قابل توجه این است که هنوز سال مالی ۱۴۰۴ آغاز نشده، اما هزار میلیارد تومان اعتبار جدید وارد استان شده است.

هاشمی با تأکید بر لزوم استفاده مؤثر از ظرفیت نمایندگان استان در مجلس شورای اسلامی گفت: خراسان جنوبی در یک سال گذشته بیش از ۱۵ همت منابع مالی جذب کرده و در زمینه رضایتمندی سرمایه‌گذاران نیز رتبه مطلوبی داشته است.

وی افزود: تنها در یک ماه گذشته ۱۲۰ میلیارد تومان اعتبار جدید به استان تزریق شده که امیدواریم این روند در سال مالی آینده هم استمرار داشته باشد.