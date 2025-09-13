پخش زنده
امروز: -
گری لینه کر چهره مشهور ورزشی و تلویزیونی در انگلیس و حامی حقوق فلسطینیان که به اخلاق مداری شهره است با رای مردم جایزه ملی و منحصربهفرد بهترین مجری تلویزیونی را در انگلستان از آن خود کرد.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از لندن، گری لینه کر، چهره مشهور دنیای فوتبال حالا جایگاه محبوبترین مجری تلوزیونی را نیز از آن خود کرد.
او که در ۵۶۷ بازی اش برای تیمهای باشگاهی و ملی فوتبال انگلیس در مدت ۱۶ سال حتی یک کارت زرد هم دریافت نکرد، اخلاق مدارترین بازیکن ورزشی در انگلیس توصیف شده و حالا در اوج موفقیتی دیگر قرار گرفته است.
به عقیده ناظران مطالب گری لینه کر در شبکههای اجتماعی در مبارزه با بی عدالتی و صداقت و شجاعت او در استفاده از جایگاهش برای حمایت از مردم مظلوم فلسطین بر عمق محبوبیتش افزوده است.
در ویدئویی که لینه کر باز نشر کرده آمده است: آنها سرزمین فلسطینیان را میگیرند و مدعی میشوند که متعلق به آنهاست و بر سر آن معامله میکنند. صهیونیسم میخواهد به بخشی از جمعیت در برابر بقیه مردم حق ویژه دهد و شما حتی یک صهیونیست را پیدا نمیکنید که بگوید فلسطینیها هم همان حقی را دارند که اسراییلیها دارند.
لینه کر در مراسم دریافت جایزه اش گفت: من فکر میکنم این جایزه نشان میدهد که اشکالی ندارد گاهی از جایگاه خود مان برای دفاع از کسانی استفاده کنیم که صدایی ندارند و برای من روشن است که چرا این جایزه را بردهام.
لینه کر ۶۴ ساله پیشتر با باز نشر یک پست کنایه آمیز به صهیونیستها با تصویر یک موش صهیونسیتها را به خشم آورد و منجر به پایان دادن به فعالیت ۲۶ ساله لینه کر در برنامه پر طرفدار ورزشی «مسابقه روز» شد.
در آن ویدئو گفته شد:
سرسپردگی نظام حاکم بر بی بی سی در برابر رژیم اسراییل سال هاست به یکی از محورهای اصلی انتقاد از رویکرد بی بی سی مبدل شده است.
شواهد نشان میدهد مواضع لینه کر به ویژه در دفاع از حقوق مردم فلسطین نظام حاکم بر بی بی سی را خوش نیامد و عذر او خواسته شد و حالا لینه کر هم مانند دهها نفر دیگر از مدافعان فلسطین باید بی بی سی را ترک کرد.