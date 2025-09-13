به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما ، بیست و یکمین دوره رقابت‌های والیبال قهرمانی مردان جهان ۲۱ شهریور تا ۶ مهر به میزبانی فیلیپین برگزار می شود که ۳۲ تیم شرکت کننده در هشت گروه چهار تیمی در مرحله مقدماتی با هم به رقابت می‌پردازند.

تیم ملی والیبال ایران که در گروه نخست این رقابت‌ها با فیلیپین (میزبان)، مصر (قهرمان آفریقا) و تونس (پنجم آفریقا و راه یافته از طریق رده‌بندی جهانی) همگروه است، از ساعت ۹ صبح یکشنبه ۲۳ شهریور در نخستین دیدار به مصاف مصر می‌رود.

تیم ملی والیبال مصر در سال ۱۹۷۶ نخستین بار به بازی‌های المپیک راه یافت و تاکنون در ۶ دوره این بازی‌ها به میدان رفته است که بهترین عنوان کسب شده این تیم جایگاه نهمی در سال ۲۰۱۶ در ریودوژانیرو است که ایران پنجم شد، اما تجربه المپیکی این تیم نسبت به ایران چهار دوره بیشتر است.

مصری‌ها ۱۱ دوره در قهرمانی مردان جهان نیز شرکت کردند که نخستن حضورشان به سال ۱۹۷۴ برمی‌گردد، اما تیم ملی والیبال ایران در سال ۱۹۷۰ نخستین بار در قهرمانی مردان جهان شرکت کرد و این دوره از مسابقات نهمین حضور مردان والیبال ایران است.

تیم ملی والیبال مصر سابقه ۹ دوره قهرمانی در قاره آفریقا را دارد و ایران تاکنون در چهار دوره قهرمان شده است که این داده آماری نیز کفه ترازو را به سمت این تیم سنگین می‌کند.

قهرمان فعلی آفریقا سابقه شش دوره حضور در لیگ جهانی را دارد، اما همچنان در حسرت حضور در لیگ ملت‌ها است در صورتی که تیم ملی والیبال ایران علاوه بر پنج دوره حضور در لیگ جهانی، از ابتدا در لیگ ملت‌ها حضور داشته است و در سال ۲۰۲۵ هشتمین حضور خود را با کسب مقام هشتمی مرحله مقدماتی تجربه کرد.

هدایت تیم ملی والیبال مصر برعهده مارکو بونیتا است و أشرف اللقانی، یاسین محمد، أحمد سعید، أحمد ضیاء، عبدالرحمن الحسینی، محمد عسران، أحمد عزب، سیف عابد، عبدالحلیم عبو، عبدالرحمن سعودی، حماده عثمان، عبدالرحمن الشحات، زیاد أسامه، محمد رضا و محمد رمضان بازیکنان این تیم در قهرمانی مردان جهان هستند.

دو تیم ملی والیبال ایران و مصر در طول تاریخ ۱۴ بار به مصاف یکدیگر رفتند که ۱۰ برد برای ایران و چهار پیروزی برای مصر ثبت شده است و شاگردان روبرتو پیاتزا در اندیشه افزایش تعداد برد‌ها به عدد ۱۱ در جدال نخست خود در مانیل هستند.

دو برد مهم مردان والیبال ایران مقابل مصر در سال ۲۰۱۲ و در انتخابی لیگ جهانی به سرمربیگری خولیو ولاسکو به دست آمد که منجر به کسب سهمیه لیگ جهانی برای والیبال ایران شد. آخرین جدال رسمی دو تیم نیز در قهرمانی مردان سال ۲۰۲۲ انجام شد که تیم ایران با هدایت بهروز عطایی موفق به شکست سه بر یک این تیم شد. ایران و مصر همچنین در اردوی دوحه یک دیدار تدارکاتی و دوستانه برگزار کردند که تیم ملی والیبال ایران سه بر صفر این تیم را شکست داد.

تیم ملی والیبال ایران در حال حاضر با ۲۲۲.۹۱ امتیاز در رتبه سیزدهم رده‌بندی فدراسیون جهانی است و مصری‌ها نیز با ۱۵۶.۹۴ امتیاز در جایگاه بیست‌وسوم قرار دارند.

این سومین دیدار تیم‌های ملی والیبال ایران و مصر در چارچوب قهرمانی مردان جهان است که در نخستین مسابقه مصر سال ۲۰۱۰ موفق به شکست ایران شد و در سال ۲۰۲۲ ایران با شکست مصر از نظر تعداد برد در مسابقات جهانی این آمار را یک بر یک کرد. حالا نتیجه دیدار سوم، تیم برتر میدان در این داده آماری را نشان خواهد داد.

مرتضی شریفی (کاپیتان)، علی رمضانی، عرشیا به‌نژاد، علی حاجی‌پور، بردیا سعادت، محمد ولی‌زاده، سیدعیسی ناصری، یوسف کاظمی، امیرحسین اسفندیار، احسان دانش‌دوست، پوریا حسین‌خانزاده، علی حق‌پرست، محمدرضا حضرت‌پور و آرمان صالحی ۱۴ ملی‌پوش ایران در رقابت‌های قهرمانی جهان ۲۰۲۵ هستند که با هدایت رو‌به‌رو پیاتزا به میدان می‌روند.

فهرست دیدار‌های رسمی تیم‌های ملی والیبال ایران و مصر و نتایج به دست آمده به قرار زیر است:

۱۹۸۴ (جام شیخ راشد) ایران (۳) – مصر (یک)

۲۰۰۵ (بازی‌های همبستگی اسلامی) ایران (۳) – مصر (۲)

۲۰۰۶ (جام ریاست جمهوری قزاقستان) ایران (۳) – مصر (صفر)

۲۰۰۹ (جام قهرمانان) ایران (۳) – مصر (۲)

۲۰۱۰ (انتخابی لیگ جهانی) ایران (صفر) – مصر (۳)

۲۰۱۰ (انتخابی لیگ جهانی) ایران (صفر) – مصر (۳)

۲۰۱۰ (قهرمانی جهان) ایران (صفر) – مصر (۳)

۲۰۱۱ (جام جهانی) ایران (۳) – مصر (صفر)

۲۰۱۲ (انتخابی لیگ جهانی) ایران (۳) – مصر (صفر)

۲۰۱۲ (انتخابی لیگ جهانی) ایران (۳) – مصر (یک)

۲۰۱۵ (جام جهانی) ایران (۳) – مصر (صفر)

۲۰۱۶ (المپیک) ایران (۳) – مصر (صفر)

۲۰۱۹ (جام جهانی) ایران (۱) – مصر (۳)

۲۰۲۲ (قهرمانی جهان) ایران (۳) – مصر (یک)